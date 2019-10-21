警方於昨日出動水炮車驅散人群，期間以藍色水射向清真寺，被批評不尊重宗教建築物，警方其後解釋是「誤中」。融樂會總幹事張鳳美今受訪時強調，不接受警方「誤中」的說法，促請警方公開向清真寺及被藍色水射中的市民公開道歉。香港特首林鄭月娥21日上午前往清真寺與穆斯林團體會面。會後，穆斯林團體表示，警方和政府都有就事件作出真誠致歉，做法並非故意

對於警方事後聲稱是「誤中」清真寺，張鳳美不認為警方是不小心，因為警員在高位理應見到清真寺門外的人均無戴上口罩或其他裝備，不是示威者，更非警方聲明中提及的「暴徒」，「如果我哋係示威者，仲會企喺條路畀佢射咩？」她亦質疑警方並無跟從水炮車的使用指引，促警方公開向清真寺及被藍色水射中的市民公開道歉。

張鳳美又認為警方事隔多個小時後才抵達清真寺，短時間清潔後即離開做法無誠意，因為市民亦早已自發清理。不過她強調，不希望事件升級至宗教衝突，只希望警方解釋清楚事故原因。

林鄭月娥早上約11時15分，連同警務處處長盧偉聰一同乘車到清真寺外，準備與有關人員會面。林鄭下車後披上圍巾，一行人在清真寺內停留近半小時，於早上11時40分離開清真寺時均無回應媒體提問。

會面結束後，穆斯林團體接受訪問，指警方和政府都有就事件作出真誠致歉，做法並非故意。代表指，希望香港平靜，而且清真寺在事件中沒有被破壞，他們接受對方的道歉，同時多謝所有幫忙清潔清真寺的市民。

在特首一行到場前，穿長袖衫的警察公共關係科高級警司余鎧均先進入寺內。而清真寺外的地面、樓梯扶手及花槽，早上仍殘留藍色染料，食環署清潔人員到場清洗。

(中時 )