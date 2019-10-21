南韓首爾中央地方檢察廳，今天提請法院批捕前法務部長官曹國的夫人、東洋大學教授鄭京心（音），檢方針對鄭京心的指控多達10項。

南韓聯合新聞通訊社指出，鄭京心主要涉嫌子女實習升學等證件造假、參與運作私募基金兩大案件；具體被指控妨礙工作、妨礙執行公務、偽造公文、挪用公款、利用未公開信息以及違反「資本市場法」和「關於限制和處罰藏匿犯罪收入行為的法律」等。

她還涉嫌要求證券公司職員更換個人電腦硬碟，教唆偽造和湮滅證據。

報導指出，鄭京心先前因偽造女兒的大學獎狀被起訴，並在本月3日至16日的6次受訊中均否認相關指控。檢方通常會在嫌疑人否認指控時，以有湮滅證據之虞，向法院提請批捕，但鄭京心在曹國辭職之際表明她患有腦腫瘤和腦梗塞，成為檢方提請批捕的變數。

分析認為，檢方不提捕就等於承認調查無果，因此檢方別無選擇。若法院簽發逮捕證，有望平息檢方過度調查曹國家人引發的譴責；反之，批捕若被駁回，要求檢察總長尹錫悅對此負責的呼聲可能高漲，他的去留也將引發關注。

(中央社)