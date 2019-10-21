水湳經貿園區南側中央公園跨越河南路到公51停車場的「巨大」人行天橋，讓人感到格外突兀！市議員陳淑華表示，許多民眾反應該天橋給人的視覺上有壓力，水泥橋體冰冷呆板，市府應儘速改善天橋外觀，融入水湳經貿園區的元素及意象，照顧到民眾景觀上的感受。

陳淑華表示，水湳經貿園區南側跨越河南路的人行天橋從施工開始，就不斷有民眾反應：「這是要蓋什麼？怎麼那麼大？！」而人行橋蓋好後，水泥製的本體外顯出來，又讓市民覺得很醜。市民反應該人行天橋量體太大，開車、騎車經過都感到很大的壓力，頭頂上一大座東西避之惟恐不及。

相關人員指出，該天橋原本在中央公園與公51的設計中就是目前的樣子，空拍會很漂亮。陳淑華則痛批市府施政不接地氣，99.99％的民眾沒人看設計圖，沒人從上方俯瞰整個公園；民眾都從天橋下方的馬路經過，感受到的是一座量體很大的水泥塊橫亙在頭頂上方，通行的壓力很大。

陳淑華說，水湳經貿園區區段徵收工程已完工超過2年，去年完成土地分配。市府也在今、明兩年各大賣水湳土地超過百億，卻沒能夠在景觀上用心，卻沒能接地氣處理市民的感受。中央公園有號稱最好的造景，卻有量體很大的銜接天橋，給民眾的視覺上有壓力。

陳淑華痛批，市府應儘速設計改善該天橋外觀，同時應符合水湳智慧城市的形象，表現出水湳的意象。

(中時 )