紐約律師在街頭拍到小強死纏著菸蒂、想要把它拖走的畫面，引發網友驚呼。

過去看過小強緊黏著地上吃剩的三明治、包裝袋覓食，不過死纏著菸蒂倒是新鮮。上周美國紐約一名律師上傳一段20秒蟑螂成蟲緊抓著菸蒂想要搬走的畫面，影片公布2天就吸引9萬人按讚，不少網友驚呼，原來小強也哈菸！

Tired: pizza rat

Wired: cigarette cockroach pic.twitter.com/HPxBLkWstX — Tom Kretchmar (@tkretchmar) October 18, 2019

美國有線電視新聞網（CNN）報導，住在紐約的律師克瑞特許馬赫（Tom Kretchmar）19日中午在個人推特上傳一段一隻成人小強在水溝蓋上緊緊抓著菸蒂、死命將菸蒂搬走的畫面，畫面顯示小強在一個下水道人孔蓋上發現了一個菸蒂，牠緊緊抓著菸屁股、跨越人孔蓋上重重垃圾難關，一步步將菸蒂拖走，影片僅21秒，上傳至今已吸引9.5萬名網友按讚、2.1萬人回應。

克瑞特許馬赫說他是在紐約第五大道和53街的十字路口發現這隻小強，他在現場花了90秒觀察小強的舉動，最後因為等太久才離開。

不少網友看過影片後驚呼：「小強要哈菸了！」克瑞特許馬赫回應，自己沒待到最後，不知道結局如何，不過他相信小強可能真的想吸幾口。

其他網友搞笑回應：「如果你只有160天生命，這又有何不可？」也有人說：「牠慘了！香菸很貴的。」有網友反駁：「至少他吸的不是電子煙。」紐約人則回應：「這才是真正紐約客！」

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(中時電子報)