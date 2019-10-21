台南中西區台灣首廟天壇兩年來建立「代捐平安米」的行善模式，台南市長黃偉哲稱讚廟方善舉，希望推展到更多宮廟。

台南中西區台灣首廟天壇兩年來建立「代捐平安米」的行善模式，由信徒捐出祭拜後白米，廟方找弱勢團體捐贈，至今常態性捐米13次，共捐出2萬多包白米，台南市長黃偉哲稱讚廟方善舉，希望推展到更多宮廟。

天壇兩年前響應台南市環保局「以功代金」政策，推出「以米代金」，鼓勵信徒祭拜時改購買白米取代金紙，減少焚金時產生的空汙，訴求環保，廟方也提供白米捐助弱勢，不少信徒祭拜後在米袋上簽名，將米捐出，再由廟方找弱勢團體代捐，為信徒積功德。

這樣暨環保又積德的「以米代金」模式掀起捐米熱潮，天壇兩年來代捐白米共2萬多包，市區許多弱勢團體都收到愛心米。21日捐米儀式吸引黃偉哲到場參加。

黃偉哲提到「以米代金」來自前台南市長賴清德當初的「以功代金」政策，稱讚好的政策要加強加速推展，未來希望更多宮廟響應，台南市民政局也會研議推出各種不同形式的「代金」政策模式。

(中時 )