蘇揆今天宣布5大登山新政，未來除國防必要，地形破碎，危險，原住民聖地，保育絕對必需，否則統統開放；未來登山也將自主管理，落實山難「使用者付費」；另外，蘇揆今天也大談登山政治學，自嘲未登玉山難怪不能選總統，並暗諷「登山的人才知道自已有多少腿力爬多高，不要老是都要登記參選」。

行政院長蘇貞昌今天出席在政院舉行的「向山致敬」記者會，提出登山新政5大政策主軸。蘇揆說，過去政府扮演「管」跟「擋」的角色 ，今天他要報告政府要扮演「平台」的角色，山是大家的，我們要向山致敬。

他說，過去因為用管理封山的角度，山不但不容易進，很多服務設施不夠好，山屋不夠標準也過於破舊簡陋，台灣空有寶山，卻望之興嘆，全因態度不對，所以5大政策，就由15個部會經過長時間，集合山友跟各界討論， 這只是開始。

蘇揆說，5大政策首先就是「開放」，未來除國防必要，地形破碎，危險，原住民聖地，保育絕對必需，否則統統開放；其次是「透明」，以後一站式管理，不要各管各的，網路上規定清清楚楚，政府只負責告訴山友訊息，山友要自立做好準備。

蘇揆說，在「服務」方面，政院用4年7億元經費，把現有山屋整理好，重建起來，真正可以用，他還自嘲，到現在都沒有爬過玉山，「怪不得不能選總統」。未來不但相關資訊服務好，基地台建好，玉山北峰基地台8月建好，周邊通訊都好了，也把標誌做好。

至於「教育」方面，蘇揆說，要從小時候教起，鼓勵孩子冒險探索，溯溪，都要從小爬起，做好準備，蘇揆話鋒一轉也暗諷部分參選人，說登山的人才知道自已有多少腿力爬多高，不要老是都要登記參選。

對於有山友認為，山難搜救使用者付費的觀念是一種懲罰，蘇揆也說，一方面有這樣的意見，一方面也有認為都要做好準備、做好自律、做好管理，所以要怎麼做最好，都要和各方討論，政院是以這5個政策主軸向前走。

蘇揆最後提及負起自主管理的「責任」問題，以後責任清楚，公務員才會放開，這樣才能敬山、進山、淨山，今天是個開始，請做做看，看還有哪些要改。

(中時 )