馬來西亞太陽報（The Sun）18日刊登內政部警政署刑事警察局局長黃明昭投書，呼籲馬國各界支持台灣參與聯合國毒品暨犯罪辦公室與國際刑警組織各項會議。

投書刊登在太陽報第10頁的「新聞論壇」（Speak Up），標題為Taiwan's role in a safer world（台灣在一個更安全世界中的角色），闡述台灣這幾年在打擊毒品的紀錄。

投書指出，根據2019年7月18日「東南亞跨國組織犯罪：演變、成長和影響」報告，有證據顯示，部分從台灣出口的乙酸酐在阿富汗被發現用來製作海洛因，顯示台灣的毒品組織在東南亞日漸成長的影響力。同時，國際毒品販運集團串聯與合作，由境外操控毒品販運的趨勢越來越明顯，這對台灣形成更為巨大的挑戰。

台灣因政治因素無法參與聯合國毒品暨犯罪辦公室與國際刑警組織舉行的相關會議，尤其無法獲取國際刑警組織「I-24/7全球警察通訊系統」及其「遭竊及遺失旅行證件（SLTD）資料庫」即時分享的重要犯罪情資，更無法參加相關活動與教育訓練，恐將成為全球反毒、治安及反恐聯防網絡的重大漏洞。

縱然在這種艱鉅條件下，台灣警察對於打擊國際犯罪仍不遺餘力，成功破獲多起跨國犯罪，如2018年與泰國警方大規模掃蕩跨國經濟犯罪，同年聯合台菲，進行跨國合作，成功緝獲菲國市議員販毒潛逃台灣案；2017年10月台灣發生之遠東銀行SWIFT CODE金融系統遭駭案件；2016年偵破羅馬尼亞籍跨境偽卡盜刷集團等，豐碩成果。

投書也提到，台灣雖積極透過雙邊管道，希望取得最新犯罪資訊，但仍有諸多國家礙於政治考量不願配合。例如，台灣警政單位在2017年曾向相關各國提出130次資訊分享及協助調查之請求，僅獲得46次回應。因此，唯有參與國際刑警組織（INTERPOL），台灣才能超越政治阻撓，即時完整取得罪犯資訊，妥善維護國境安全及社會治安，並與全球警察機關緊密合作打擊跨國犯罪。

投書最後強調，維護全球治安需求及社會正義應凌駕於地域、種族、政治的藩籬之上，呼籲各界支持台灣參與聯合國毒品暨犯罪辦公室與國際刑警組織各項會議、機制及訓練活動。

(中央社)