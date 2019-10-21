殺害女友的港籍兇嫌陳同佳有意返台投案卻遭陸委會拒絕，國民黨立委許毓仁今天在立院內政委員會質詢內政部長徐國勇，如果陳同佳出現在桃園機場，會不會逮補他？徐國勇表示，「他只要出現在台灣，我們警政署當然會抓。」

許毓仁說，陳同佳23日將出獄，到時候就自由人了，他如果願意來台投案，腳長在他身上，買了機票也能來，到時候抓不抓？徐國勇質疑這點反而奇怪，他是自由身，全世界除了台灣他哪裏都自由可以去，他就非要來台灣不可，台灣還有死刑，這樣子違反人性，香港自己能審卻不審，這才是問題。

許毓仁反駁，過去地檢署就發過三次要求遣返令，要他來投案，結果徐國勇現在卻說違反人性，台灣有死刑他不能來？前後態度不一，徐國勇說，「我是說他這動作違反人性」，如果有司法互助協定，問題都解決了。

許毓仁以永和分屍案為例，美國及凶嫌孫武生躲在菲律賓，沒簽協定人也是要到了，跟香港這案子有何不同？徐國勇說，孫武生不是菲律賓人，殺得也不是菲律賓人，犯案地也不是菲律賓，他們選擇送來台灣，我們就接，兩岸不一樣。

許毓仁質疑，台灣跟很多國家也都沒有司法互助協定，會不會變成犯罪者的天堂？徐國勇說，不會變成犯罪天堂，台灣治安非常好。

對於徐國勇強調要先簽司法互助，藍委陳玉珍也質疑，難道沒有司法互助就不接受投案？徐國勇表示，「我們再來協商」，菲律賓也要跟我們協商啊，不是沒有能力協商，是香港的問題。

(中時 )