國民黨總統參選人韓國瑜（左三）參拜城隍廟。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（左三）感謝城隍廟助弱勢，打造更美好的台灣社會。（林宏聰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜21日上午由嘉義市長黃敏惠、立委參選人傅大偉陪同，參拜嘉義市城隍廟，韓國瑜說，感謝城隍廟庵發揮宗教力量，幫助無數的弱勢，大家一起努力，打造更祥和美好的台灣社會。

黃敏惠說，城隍廟有300多年歷史，台灣人很打拚、很用心、勤儉努力，希望在眾神明保佑下，大家有美好未來，昨晚文化公園大爆滿，沒有遊覽車，沒有動員，是所有人用自己的心站出來，因為大家需要很好的領導者，韓國瑜知道大家的需求，他說要讓「國家安全，人民有錢」。

黃敏惠說，城隍信仰講的是正派善良的力量，這才是普世價值，才能走更遠、更久、更好、更平安健康，領導者要「言而有信，說到做到」，很多人早就期待韓國瑜來嘉義，昨晚韓國瑜來了，就是呼應大家的心聲，他肩負很大的責任即是人民的期望。

黃敏惠說，誠信、努力認真、勤政愛民、清廉是檢驗政治人物的標準，大家要團結選給對的人、正派善良的人，「讓韓國瑜為我們服務」。

韓國瑜說，來到300多年的城隍廟，縣市長當選就職之前要宣誓前，清朝以前沒有宣誓，要先到城隍廟拜拜完之後才去當縣長或市長，所以城隍廟是民間很重要的信仰。

韓國瑜說，縣市長有沒有認真、用心，城隍爺都有在看，舉頭三尺有神明，所以政治人物到城隍廟更要誠惶誠恐，一定要為老百姓認真打拚。

韓國瑜說，感謝城隍廟庵發揮宗教力量，幫助無數的弱勢，大家一起努力，打造更祥和美好的台灣社會。

(中時 )