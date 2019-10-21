蘭嶼核廢料議題受關注，立委高金素梅今在立法院質詢時批評民進黨政府上台後對蘭嶼達悟族的承諾跳票，2016年曾向原住民道歉，還承諾要成立真相調查委員會的總統蔡英文，顯然要負起政治責任。

原子能委員會主委謝曉星今到立法院備詢，受到多名原住民立委的質疑，到底蘭嶼的核廢料還要放多久？

高金素梅表示，自2002年民進黨執政後就宣示要在10年內遷出核廢料，但直到今天，蘭嶼仍然存放約十萬桶的低階核廢料。

原能會指出，目前核廢料遷出的方案有兩種，第一種為直接遷回原產地，約需9年的作業時間；第二種就是目前蘭嶼所採用的中期暫時儲存方案，總共需要約12年的時間。

對此高金素梅質疑，「為何原能會不直接將核廢料送回原產地，而要用耗時長的中期暫時貯存方案？難道就因地方政府的反對，蔡英文就可以對原住民的承諾跳票？顯然這是需要負起政治責任。」

(中時 )