國際跨虹聯盟今天在圓山大飯店舉行快閃活動，近百名國際跨虹聯盟成員穿上「敢」、跨越彩虹。（林良齊攝）

國際跨虹聯盟日前寄信給國際人權聯盟（FIDH），要求參與在台灣舉行的年會，但未能如願，因此今天舉行快閃表達抗議，也將在台北舉辦首場「跨虹高峰會」，今天也呼籲，衛福部應廢除「禁止性傾向扭轉治療」函釋，教育部應把跨虹者列入性別教育中才完整。

國際跨虹聯盟今天在圓山大飯店舉行快閃活動，近百名國際跨虹聯盟成員穿上「敢」、跨越彩虹，象徵著從同志身份恢復至非同志身份。國際跨虹聯盟今天召開記者會，並宣布從即日起至27日在台北將舉行總統府陳情、跨虹人權高峰等活動，希望為主動選擇改變的同志們爭取「受幫助」的基本人權。

國際跨虹聯盟志工Paul表示，跨虹者人權不容被忽視，希望FIDH能夠體現捍衛全人類權利的價值觀，如果把跨虹者的人權排除在外，那談何人權？而近來衛福部的函釋，也讓這些跨虹者的權利被抹煞掉。

國際跨虹聯盟成員之一的吳英俊說，跨虹者的是多元聲音的一部分，但卻屢屢遭同運打壓，教育現場也無法讓跨虹者在校園發聲，衛福部的函釋阻止醫療與社福，這是違反人權的政令，但「變性者都可以，但為何跨虹不行呢？」台灣的社會、政府應更認識跨虹者，不應受差別待遇。

跨虹者Jim Domen說，跨虹者現在處於被壓制的狀態，國際人權團體竟然不願意承認跨虹者的存在，但「我的確存在」、「我們也是人」；另位跨虹者Angel Colon說，要分享跨虹者的生命經歷時，還有別人對他施壓。

來自台灣的跨虹者佩佩說，從小不喜歡穿裙子，在小三時意外收到同志團體的訊息，小五時就向同學公開表示「我喜歡女生」，已有過4段伴侶生活，但每段感情無法帶給她情感的需求，「同性戀是我需要的嗎？」，因此選擇結束15年的同志生活，鼓勵大家可以勇敢的走出來。

(中時 )