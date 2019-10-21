結束 三十分鐘拜會，李文輝（中）揮手向媒體致意。（陳怡誠攝）

上海台辦主任李文輝21日與上海愛樂樂團拜會台北市長柯文哲。（張立勳攝）

上海台辦主任李文輝21日與上海愛樂樂團拜會台北市長柯文哲。（張立勳攝）

上海台辦主任李文輝21日與上海愛樂樂團拜會台北市長柯文哲，由於拜會過程不公開，會後由市府發言人周台竹轉述，他表示，主要針對文化和經貿交流，上海愛樂樂團也邀台灣樂團明年赴上海演出。

李文輝受邀出席北市交50周年紀念音樂會，隨上海愛樂樂團來台進行藝文交流，柯文哲今上午11時30分在市府接見李文輝，該拜會行程不對外公開，拜會內容會後將由市府發言人轉述。

周台竹指出，拜會內容集中在文化交流跟城市經貿往來兩個重點，進行廣泛交換意見，今天主要的基調是李文輝來台北市政府做禮貌性拜會，提到交響樂的交流，實際上是從2010年，當時上海市長率領交響樂團來台灣，跟台北市立交響樂團合作演出。

他並分享，自己也問了上海交響樂團的第一提琴手，對台北市印象最深刻的什麼，對方告訴他印象最深刻的是美食，尤其滷肉飯。

周台竹說，上海愛樂樂團長提出邀請，明年9月、10月將分別在上海舉辦國樂表演、國際藝術節等活動，希望台灣相關樂團能共襄盛舉，還特別提到觀察上海愛樂樂團和台北市立交響樂團之間，共同點是雙方的女性團員都比男性要多。

他表示，其他還有提到台北市跟上海間的經貿交流，提到台商進出上海每年約180萬人左右，另也提到上海大概是站兩岸經貿交流的百分之35左右，這樣來推算上海市，跟台灣的經貿關係，非常密切。

周台竹說，今年是北市市立交響樂團成立50週年，舉辦千人交響的活動，這次上海愛樂樂團也來參與昨晚的演出，據了解，1個月前門票就銷售一空，顯示這活動深受北市民喜愛。

由於柯文哲今早有提到說把錢花完再回去，會談中有提到此事嗎？周台竹說，上海愛樂的團員都不是第一次來台北，如果來台北看到很喜歡的東西，會不停的再來。

至於外界質疑為何不公開？周台竹說，兩岸關係，尤其兩岸互動部分是非常敏感的，這次上海方來訪，相關程序都要經過陸委會審核，陸委會的規定是非常清楚，國台辦的人在台灣是不會接受媒體訪問，也不會碰政治議題。

(中時 )