今又有一民調公布，結果顯示總統蔡英文的支持度，依舊領先國民黨總統參選人韓國瑜。但此民調有一個地方格外引人注目，便是蔡雖然領先韓，但蔡的民調卻從原先的54.8%的支持度，減少了11.5個百分點，下滑至43.3%。這無疑對民進黨而言，是重要警訊！

據《匯流新聞網》今公布的民調顯示，蔡英文以43.3%的支持度，遙遙領先韓國瑜的27.3%，雙方差距達16個百分點，其中未決定為29.4%。但相較於該民調在9月公布的結果，蔡英文由原先的54.8%的支持度，減少了11.5個百分點，下滑至43.3%。韓國瑜則是從28.7%的支持度，下滑1.4個百分點，來到27.3%。儘管蔡韓雙方差距仍高達16個百分點，但比上週拉近了約10個百分點。

對此，民調專家吳世昌表示，雖然韓國瑜支持度未明顯提升，但蔡英文支持度卻下滑10個百分點，背後原因很有可能是郭粉在情緒冷靜後，開始觀望選舉動態，至於郭粉後續動向為何，還要持續觀察。

本次民調是《匯流新聞網》委託趨勢民意調查公司於10月14-15日執行，成功完成1153份有效樣本，信心水準為95%，抽樣誤差為正負2.89個百分點。

(中時電子報)