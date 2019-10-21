許效舜、白雲、阿BEN、叫賣哥等藝人21日出席2019亞洲盃臺灣韓國日本演藝明星棒球公益經典賽記者會，韓星吳萬石也代表韓方出席，日方則由經紀公司吉本興業代表，場面相當盛大。吳萬石對台灣的印象相當好，「其實上次來台灣參加活動只能短暫停留，但覺得好溫暖，大家都很熱情，因為上次經驗太好，所以這次記者會特地把行程排開。」

吳萬石來台參加記者會。（吳維書攝）

吳萬石笑稱，「因為棒球賽之前都是保密的，我同時間也有拍戲行程，現在台灣舉辦記者會，我總算可以回去請假了。」由許效舜師徒領軍的台灣閃亮之星演藝明星棒球隊，對於此次賽事嚴正以待，不僅每周訓練3天，甚至積極分析其他2國戰力，阿翔也是球員之一，這幾次練習也有出現，許效舜表示：「我一定要治療他一下，把他叫到旁邊去，不該做的事情就不要做，希望他離開陰霾，很多事情在那當下，該認錯還是要認錯，為大家服務，他是有才華的。」大家相當肯定阿翔的球技。

球賽陣容相當堅強，《黃金傳說》主持人遠藤、《大長今》演員林湖、《麻雀變鳳凰》演員李太成等日韓明星，即將來台比賽。台灣閃亮之星演藝明星棒球隊今年透過BiG行動夢想家基金會、台灣向陽關懷協會與芙瑞納公司共同發起賽事，球賽將在11月15日至17日舉行，民眾自25日開始，可憑9至11月有效發票3張換1張入場門票。

(中時 )