女員工控訴被扯破內褲性侵，雇主喊冤：褪衣沒反抗。（示意圖／達志影像)

人妻娜娜（化名）被老公發現與小王在臉書的鹹濕對話「要穿情趣內衣」、「不能用保險套」，但小王以內容不完整、

時間與地點不確定為由，否認與娜娜發生性行為，但娜娜見紙包不住火，坦承在摩鐵、家裡、車上，與小王做愛3次， 氣得老公提告，雲林地院認定侵害配偶權確定，判決2人須賠償30萬元。

娜娜向法官供稱，她2017年初在遊樂場上班認識小王，2人會私下約到釣蝦場唱歌，同年3 、4 月份在土庫的汽車旅館、家裡與車上，發生過3 次性關係，5月29日被丈夫看到手機裡的對話紀錄，才知二人發生婚外情。

法官審理時發現娜娜與小王的對話「你當初那天跟我愛愛完後、是不是很後悔、汽車旅館那天」、「第一次是剛好mc要沒了，所以我覺得還好、我們目前狀況，就是不要冒險啊」等語，及「我不知道拿什麼藉口ㄟ」。小王則回以「怕他懷疑嗯」，「不然等我離婚，我們在看看你到時候還有沒有交」等語，證明兩人間發生過性行為，小王也知小娜娜已婚。雖小王否認，但因娜娜坦承犯錯，最後判定2人需賠償精神撫慰金30萬元。

(中時電子報)