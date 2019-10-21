鶯歌火警校長等3人命喪火窟 姊姊轉至恩主公醫院治療 13:182019/10/21 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市鶯歌區1處透天厝發生火警，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱夫妻、邱姓外甥命喪火窟。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市鶯歌區1處透天厝發生火警，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及邱姓外甥逃生不及、命喪火窟。另名從3樓跳窗逃生的外甥女雙腿骨折受傷，就近送往桃園市聖保祿醫院救治後，已轉至恩主公醫院治療。 聖保祿醫院指出，2姐弟送到本院救治後，19歲弟弟到院時已無呼吸、心跳、脈搏反應，急救後仍不治，大體暫時放在安息室。至於21歲的姊姊從3樓跳下，雙側下肢腓骨骨折，因左腿傷勢較重，中午前已經轉院。 (中時 ) #醫院 #鶯歌 #校長 #救治 #治療 也許您會感興趣 推薦閱讀 鶯歌3處交通瓶頸 議員促改善 04:102019/10/17 地方新聞 鶯歌親子陶瓷嘉年華 吃喝玩樂全包 04:102019/10/17 生活新聞 「索拉非尼＋栓塞」聯合治療 晚期肝癌福音 15:042019/10/17 生活 鶯歌親子陶瓷嘉年華10/19熱鬧登場 10:182019/10/18 旅遊 量子健康應用未來學 10／20時報大樓開講 04:102019/10/19 企業經營 鶯歌親子陶瓷嘉年華 手創小旅行夯翻 04:102019/10/20 生活新聞 鶯歌深夜惡火3死1傷 國小校長夫婦、外甥罹難 05:332019/10/21 社會 鳳鳴國小校長夫婦、外甥火災罹難 侯友宜凌晨趕赴慰問 07:242019/10/21 社會 校長夫妻命喪火窟 蘇巧慧：月初才會勘廁所 11:062019/10/21 社會 鶯歌4樓透天厝火警奪3命 警消研判這點是關鍵 11:282019/10/21 社會 社會熱門新聞 他翻老爸遺物驚見50年前秘藏 嘔死「田僑變凡人」 - 社會 要穿情趣內衣！人妻鹹濕對話曝光 認床戰小王3次 - 社會 陸軍裝甲586旅傳意外 上士清晨墜樓不治 - 社會 需求太大 寂寞越女雪乳上空迎警結果... - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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