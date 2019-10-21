新北市鶯歌區1處透天厝發生火警，造成鶯歌鳳鳴國小校長曾俊凱、校長夫人黃玟瑜及邱姓外甥逃生不及、命喪火窟。另名從3樓跳窗逃生的外甥女雙腿骨折受傷，就近送往桃園市聖保祿醫院救治後，已轉至恩主公醫院治療。

聖保祿醫院指出，2姐弟送到本院救治後，19歲弟弟到院時已無呼吸、心跳、脈搏反應，急救後仍不治，大體暫時放在安息室。至於21歲的姊姊從3樓跳下，雙側下肢腓骨骨折，因左腿傷勢較重，中午前已經轉院。

(中時 )