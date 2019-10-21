總統蔡英文、立委蔡適應後援總會辦公室21日早上在基隆市信二路舉行揭幕典禮，市長林右昌出席站台並贈送彰化「埔鹽順澤宮」第一帽，祝福高票當選。（吳康瑋攝）

總統蔡英文、立委蔡適應後援總會辦公室21日早上在基隆市信二路舉行揭幕典禮，市長林右昌出席站台並贈送彰化「埔鹽順澤宮」第一帽，祝福高票當選。（吳康瑋攝）

總統蔡英文、立委蔡適應後援總會辦公室21日早上在基隆市信二路舉行揭幕典禮，市長林右昌出席站台並贈送彰化「埔鹽順澤宮」第一帽，祝福高票當選。（吳康瑋攝）

總統蔡英文、立委蔡適應後援總會辦公室21日早上在基隆市信二路舉行揭幕典禮，市長林右昌出席站台並贈送彰化「埔鹽順澤宮」第一帽，祝福高票當選，他上台致詞時，對於國民黨總統提名人韓國瑜當選未滿一年，就請假拚選舉一事頗有微詞。

林右昌表示，蔡適應不僅或公民監督國會聯盟肯定評鑑為優秀立委，並且他和自己更是溝通零距離，這也是大家所需要選的「沒有隔閡的立委」。他更指出，基隆市小小的37萬人，自己每天就一早拚到晚，一個市長做3個月就去選總統，這樣請假等於是把高雄放空城，他說「現在高雄市等於無政府狀態，一個總統候選人這個樣子，做得好才奇怪，市長做不好了，總統怎麼可能做得好。」他更說，高雄市民很多人覺得很悶，現在高雄無政府，如果一個市長可以這麼做，那就別選，選副市長就好了，讓副市長去當市長就好了。

林右昌指出，這是無法騙人的，如果沒有市長盯住，市政很難快速的推動，更不用說只做沒多久就跑去選總統，他提醒大家，心裡要有一把尺，「市長就做不好了？總統怎麼可能做得好」。

林右昌說，「話」每個政治人物都很會講，但是自己做市長，只要說得出口，就一定要做得到，要是做不到，就不會說出口，這是原則，也是這幾年基隆市可以累積這麼多的進步，也是市民對基隆有信心的原因。

(中時 )