陸軍十軍團裝甲586旅沈姓上士21日清晨被同袍發現倒臥在后里營區廳舍前草皮，疑似從3樓寢室墬地重傷，意識模糊，經送往陸軍803醫院急救，仍宣告不治。軍方正封鎖現場，由地區憲警單位到場處理採證，據悉目前尚未發生遺書，將調查意外發生原因及是否有外力介入。

第十軍團發言人莊惠安少將證實，586旅后里營區沈姓資深士官21日清晨倒臥廳舍寢室前方草皮上，同袍在6點5分發現，立即通報軍醫、救護兵到場實施急救，同步以營內救護車送醫，7時抵陸軍803醫院，在7時30分宣告不治。

據了解，沈姓士官與同袍3人一寢，同住廳舍3樓寢室。3名士官中，其中1人休假中，1人今天上午8時收假，沈姓士官則在昨晚10時許收假回營。莊惠安指出，沈姓士官被發現倒地時，身著迷彩內衣及運動短褲，尚未發現留有遺書，是否有金錢或感情糾紛，目前正調查中。

43歲沈姓上士為雲林人，已婚育有一子，1996年入伍後轉自願役，在2005年退伍，2008年又再申請入伍。莊惠安表示，沈姓員為二級場士官幹部，負責後勤保修，因是高階幹部，主要是督導工作為主，部隊考核記錄都是「表現正常」。

陸軍586旅於案發後，已封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理，釐清事發原因，沈妻接獲噩耗，趕赴陸軍803醫院見亡夫最後一面，悲痛不已。第十軍團對於所屬官兵在營內身亡，表達哀痛與不捨，後續除配合司法調查，並將協助家屬辦理治喪等事宜。

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