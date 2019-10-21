前立法院長王金平（右）與國民黨主席吳敦義（左）21日皆出席台灣日本研究學會創會40周年暨中日文教基金會創會35周年慶祝酒會，王、吳兩人先後在鏡頭前擁抱兩次，用行動破除兩人不和的說法。（劉宗龍攝）

王金平今天中午出席「台灣日本研究學會創會40周年暨中日文教基金會創會35周年慶祝酒會」，接受媒體多項提問。（王金平辦公室提供）

前立法院長王金平是否改變參選2020總統的決心，引起關注。王金平中午受訪時，反問媒體「我什麼時候改變過？」對於國民黨籌組中央助選團，未把他列入名單，王表達祝福。至於蔡政府拒絕在台殺人棄屍的港人陳同佳來台投案，王金平也說：「有關司法的主權，我們不能輕言放棄。」

王金平今天中午出席「台灣日本研究學會創會40周年暨中日文教基金會創會35周年慶祝酒會」，接受媒體多項提問。

媒體問王，昨天他形容國民黨中央助選團的名單「德高望重」一事；王說，他從報紙上看到的，不知是否真實，他是說從報紙上看到的應該都是德高望重。至於是否失落？王說「不會啊！怎麼會？他們有自己的考量嘛，我們都是給他們祝福。」他自己也沒有想不想參加助選團的問題。

媒體追問王參選到底的決心還在嗎？王說：「我什麼時候改變過？」

至於郭家軍在高雄推薦國民黨提名的立委參選人黃韻涵，王金平說，黃韻涵就像自己姪女一樣，既然是國民黨提名的，所以她主張支持國民黨的總統提名人，是天經地義的事。

若未來有郭家軍或國民黨籍立委參選人邀請，是否會幫忙站台，甚至與韓國瑜一起同台？王說要看情況，等到來邀請再說！

由於主辦單位也邀請國民黨主席吳敦義出席，兩人可能同台，媒體詢問兩人會談什麼？會不會握手或擁抱？王金說，他有聽說吳到場，但他致完詞就另有行程了，不知道會不會碰到吳，吳也是好朋友，若碰到會恭喜一下，「會不會擁抱我不知道，我從來沒有跟他擁抱過，哈哈哈！」兩人見面不會尷尬，很高興會再看到他。

至於是否聊選情？王說，大家這個反正稍微聊一下，一下子就過了。

媒體又追問，之前郭柯王合體時，吳主席曾說就是想要開鍘他的黨籍？王反問：「他有這麼講嗎？我不知道，我說我一切都是順其自然，做我自己該做的事，說自己該說的話就好。」

關於韓國瑜台南造勢被砸雞蛋，王金平也說，希望大家都能夠互相尊重，也要共同維護民主選舉的整個過程，讓它很順利且彼此互相包容，有不一樣的意見可以用講話的，不要用實際的、物質的行動就好。

(中時 )