毒品走私集團自越南走私K命來台，夾藏在手提包內掩護，自越南以快捷國際包裹寄到台灣，在關務署台中關就被查獲，在台領毒包裹的23歲蔣姓男子還故佈疑陣，打電話給貨運公司變更領貨地點，航業調查處人員循線將他逮捕，台中地檢署依違反毒品危害防制條例起訴。

起訴書指出，毒品走私集團成員「東哥」，以新台幣1萬元代價，指示蔣男協助領取夾帶毒品國際包裹， 雙方談妥，走私集團將近1公斤的K他命，夾藏在36件手提包作為掩護，在2019年5月6日自越南以國際快捷郵件包裹寄出，收貨人地為台中市神岡區的楊姓男子。

關務署台中關人員發現包裹有異，拆開查驗發現在部分手提包內藏有K他命毒品，並檢驗出淨重為989.53公克、純度77％。

調查局航業調查處偵辦，包裹依原流程運送，蔣男在2019年5月9日打電話給貨運司機更改寄送地點到大雅區的某便利超商，蔣男騎機車抵達向貨運司機偽簽名收貨，他懷疑有警調埋伏，棄包裹而騎機車加速逃逸。調查處人員循線在台中國際機場將蔣男拘提到案。

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(中時 )