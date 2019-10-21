洋基例行賽取得百勝，但在季後賽功敗垂成，一哥「法官」賈吉(Aaron Judge)不掩飾也不迴避，自評這是個失敗的球季。憤怒的球迷急著抓戰犯，季後賽打擊熄火的英卡納西昂(Edwin Encarnacion)、桑契斯(Gary Sánchez)都被點名，還有捲入家暴調查被禁賽的新王牌投手哲曼(Domingo German)。

事實上，哲曼是其中最不可饒恕的人，打擊低潮是誰都不願意也無可避免的，但是他偏偏在季末被抓到掌摑女友，導致季後賽報銷。洋基被迫使用傷癒回歸的塞弗瑞諾(Luis Severino)撐場，相當於只有「2.5個」先發投手。如果哲曼不打女友，洋基也不會落到無將可派的處境。

美國網站FanSided分析，哲曼理應是洋基季外第一個處理掉的人，也有球迷嚷著「這種人不配穿我們條紋球衣」。不過這是兩難的困境，洋基正缺先發投手，此時賣掉哲曼不容易換回一樣水準的投手，如果饒恕他日後可能戴罪立功，也可能是不定時炸彈。

洋基陣中的查普曼(Aroldis Chapman)亦有家暴前科(2015年)，仍然獲得重用。查普曼聲稱他只用兩根手指頭戳了女友肩膀，她就跌倒在地。以查普曼的神力或許做得到，但他後來拿槍威嚇就很不像話了。最後證據不足沒被起訴，大聯盟照罰他30場。

哲曼的家暴案不同一般，警方並沒有接獲報案(通常是受害人自己報案)，此事的舉報者是直接通知大聯盟，讓他遭到大聯盟調查而無法比賽。當時(9月底)有球迷揶揄目擊者是太空人派來的密探，結果最後受益者果然是太空人。

(中時電子報)