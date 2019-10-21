世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）首度在亞洲舉行，原本不被看好的日本隊連贏4場，史上首度挺進8強，雖然20日在東京體育館敗給強敵南非隊，未能晉級4強賽，但雖敗猶榮。有日媒指出，日本橄欖球代表隊選手1天的津貼是1萬日圓(約台幣2853元)，與英國代表選手每場比賽可領2萬5000英磅(約350萬日圓)簡直是天壤之別。

日本隊總教練約瑟夫（James Joseph）10月11日在蘇格蘭之戰前的記者會上透露，「3連勝並非僥倖，這是辛苦集訓的成果，光是今年就集訓了240天。大部分選手雖都在所屬企業擔任職業選手，而當上國家代表選手每天的津貼只有100美元(相當於1萬日圓)，可以說是業餘選手的等級，希望大家查一查其他隊選手的報酬。」

日本隊這次在9月20日開幕賽中，以30比10擊敗俄羅斯隊；9月28日以19比12擊退世界排名第2的強敵愛爾蘭隊；10月6日再以38比19贏薩摩亞；10月13日以28比21險勝蘇格蘭隊。

日本隊以4連勝的戰績首度晉級8強，讓原本不盛行的橄欖球在日本掀起熱潮，球迷也大大增加。日本國家代表隊選手的待遇曝光後，讓許多人都感到吃驚！

曾出版介紹日本橄欖球外籍選手書籍的作家山川徹分析，橄欖球原是一項禁止金錢和物品收授的業餘愛好者的運動，海外部分國家自1990年代起開始將橄欖球發展成職業競賽，日本則起步較晚，一直到2000年代才開始有職業橄欖球。

橄欖球這項運動選手受傷的風險極高，比賽最多只能1周1次難提高收益，也限制了職業橄欖球的發展，這是職業橄欖球選手薪酬低的主因。若能提升橄欖球的人氣，獲得更多球迷的支持，進而改善選手和工作人員的待遇，勢必可使日本國家代表隊有更好的表現。

(中時電子報)