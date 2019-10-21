國際學生交流活動暨雲端英語學堂計畫成果發表會。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中政府教育局今年推動國際教育實施計畫，率全市7校師生前往瑞士交流，21日舉行成果發表會，並與瑞士飯店管理大學、瑞士諾維爾中學及美國林登中學等國際名校簽訂MOU（合作備忘錄），讓學生可修習國外學校課程，成績合格後一次取得2張畢業文憑；台中市副市長令狐榮達表示，這項計畫不僅提升學生的英語能力，更擴大其國際視野與格局，將持續辦理嘉惠台中學子。

令狐榮達說，教育局今年暑假帶領20位台中市的高中生到瑞士交流，此行除了英語教學，也做了各種文化體驗學習，增進學生國際視野與格局，成果豐碩；教育局21日跟3所國際名校簽訂MOU，未來台中市高中生在學3年期間可選擇修習國外學校課程，並於通過國內成績合格及通過國外學校檢測合格後，同時獲得2張畢業文憑。

教育局長楊振昇表示，教育局今年實施「台中市各級學校推動國際教育實施計畫」，他今年8月親自率文華高中等7校共20位師生前往瑞士進行教育交流，讓同樣到瑞士學校實習的台灣其他縣市學生相當羨慕；因台中市透過官方的管道提供正確的訊息，讓學生能得到教育交流機會，市府將持續辦理，嘉惠台中學子。

楊振昇說，今日成果發表會讓參與計畫的學生以全英文的方式分享平日學習及此次前往瑞士交流的成果，學生將流利的英語口說能力運用於演講中，是最好的成果見證。雲端英語學堂計畫今年將開設120堂課程，預計將有3600人次受惠。

今日國際學生交流活動暨雲端英語學堂計畫成果發表會，由副市長令狐榮達主持，包括教育局長楊振昇、瑞士飯店管理大學代表Ian larmour、瑞士諾維爾中學國際教育推廣部國際長Sander van Aartrijk、美國林登中學代表Jennifer Kuo，瑞士學校駐台代表暨瑞士教育推廣聯盟執行長Michelle Shih、台中女中校長洪幼齡、清水高中校長黃偉立、新社高中校長歐靜瑜等人皆出席參加。

(中時 )