胡姓男子懷疑妻子有外遇，跟監妻子發現她與林姓小王一起進入摩鐵，隨即進房抓姦，帶走床單、被套、衛生紙及保險套等「證物」後提告，由於胡男是先提告後才將「證物」交給警方處理，台北地檢署認為，胡男是自行撿取現場跡證，非經警方專業採證鑑定，無法排除跡證遭污染的可能性，胡男「證物」無法作為證據，依罪證不足，將胡妻、林男不起訴。

據指出，胡男懷疑妻子與林姓小王外遇，委託徵信業者跟監，今年7月徵信業者發現胡妻、林男一起進入摩鐵，隨即通知胡男趕往現場，胡男立刻進屋抓姦。

胡男進屋後，發現妻子及林男衣衫完整，即帶走房內床單、被套、衛生紙及保險套等物，提告2人妨害家庭時，再將這些床內物品交給警方處理。

檢察官調查認為，這些跡證是胡男自行蒐集，並非經警方依法採證保全，無法排除證據有被汙染的可能性，證據取得手段不合法，加上胡妻及林男也否認嘿咻，檢察官因無其他具體事證，認為2人妨害家庭罪證不足，不起訴2人。

(中時 )