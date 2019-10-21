北愛爾蘭具有影響力的奧倫治會社（Orange Order）領導人吉布生今天表示，儘管英國首相強生的脫歐協議讓他們失望，北愛的親英派應該避免發動暴力抗議。

路透社報導，強生（Boris Johnson）與歐盟領導人上週達成的脫歐協議造成北愛親英派政治人物強烈反對，包括強生聯合政府中的民主聯盟黨（DUP）也說這弱化了北愛爾蘭在英國的地位。

奧倫治會社的吉布生（Mervyn Gibson）在電話訪問中說：「人們感覺需要做點什麼，但我會鼓勵大家，現在不是上街抗議的時候。」他說：「我不想看見（親英）保皇派暴力，我認為現在該冷靜下來，只有共和派才會動用暴力。」

擁有3萬名成員的奧倫治會社是新教徒組織，也是北愛爾蘭保皇派文化核心，以效忠英國王室聞名，並將強烈影響聯合派是否大舉上街抗議。許多聯合派政治人物是奧倫治會社成員，包括民主聯盟黨副黨魁陶茲（Nigel Dodds）。

奧倫治會社每年會舉辦遊行，時常引發愛爾蘭民族主義天主教徒與親英新教徒緊張。吉布生說，北愛爾蘭的人得填海關表格，而蘇格蘭、英格蘭及威爾斯等英國其他地區卻不用時，那就是「有地方出錯了」。

1998年的和平協議，主要終結了北愛爾蘭長達30年的教派及政治衝突「動亂期」（Troubles），這波衝突造成約3600人喪命，其中有些人命喪大不列顛本島和愛爾蘭的攻擊案。

北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界在和平協議中保持開放，但英國脫歐後，要如何避免恢復硬邊界卻造成兩難境地，歐盟認為硬邊界將危及當地和平。

在強生版的脫歐協議中，北愛爾蘭會留在英國關稅區，但如果從大不列顛本島送到北愛爾蘭的貨物被視為將進一步運往愛爾蘭和歐盟單一市場，則將被徵收關稅。

然而，民主聯盟黨若想說服強生所屬保守黨的脫歐派國會議員一同反對新版協議，機會恐微乎其微，尤其是如果這些保守黨議員認定脫歐協議不會在北愛引發動盪，讓北愛脆弱和平置於險境。

吉布生表示：「我認為他（強生）一直讓我們失望，極度失望。這是個會讓我們不知不覺進入愛爾蘭統一的協議，他沒有理解聯合派的立場，不是到現在人們才開始意識到這點。」

「這個協議需要聯合派全面回應，協議部分內容需要更動，因為這個協議對聯合主義不是好協議，它讓我們在經濟上傾向都柏林，而我們是聯合王國不可分割的一部分，所以應該被當一分子對待。」

(中央社)