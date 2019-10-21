「不能苦民所苦，那要政府何用？」市議員徐瑄灃為民喉舌，要求市政府規畫機場捷運橘線路線，能夠將神岡區納入。徐瑄灃說，以台北捷運文湖線為例，並沒有到松山機場就停下來，繼續經過大直、美麗華商圈及內科園區到南港經貿園區；為何北市府能做到，台中市政府卻不能？

徐瑄灃指出，既然機場捷運橘線經過水湳經貿園區、台中軟體園區，為什麼不能從機場延伸到神岡產業園區(新庄)、豐洲工業園區？尤其神岡地區工業園區逐步完工，廠商進駐，員工往返市區需求日增，應該有捷運的迫切需求；神岡民眾更應該有一個快速前往市區的大眾輸具。

徐瑄灃表示，神岡區民很怨嘆！台中市重大交通建設神岡都沒有份，交通任意門為什麼不會為神岡區民眾開啟？請市長、副市長將機場捷運橘線延伸到神岡納入規畫評估，「施政不能大小眼、讓神岡區民在哭泣」！

徐瑄灃強調，據市府交通局的專案報告，目前機場捷運橘線路線規劃，正進行路線修正，從台中國際機場起，沿中清路、水湳經貿園區到台中車站，再往屯區；期望市府能傾聽地方民眾的需求吶喊，不能苦民所苦、那要政府何用？

(中時 )