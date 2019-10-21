殺害女友的港籍兇嫌陳同佳有意返台投案卻遭陸委會拒絕。

陸委會、法務部、內政部甚至到今日國安局坦承是「政治考量」，證明蔡英文政府對這個案子，從頭到尾都是政治考量與選舉計算，選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天。

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(中時電子報)