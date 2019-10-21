大政治大爆卦-無色覺醒》陳同佳自首拒收 蔡政府前後不一有何盤算？ 14:082019/10/21 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 殺害女友的港籍兇嫌陳同佳有意返台投案卻遭陸委會拒絕。 陸委會、法務部、內政部甚至到今日國安局坦承是「政治考量」，證明蔡英文政府對這個案子，從頭到尾都是政治考量與選舉計算，選舉利益重於人權法治，政治考量勝過人命關天。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #陳同佳 #政治 也許您會感興趣 推薦閱讀 港女分屍嫌犯傳來台自首法務部籲港追究刑責 12:542019/10/18 社會 陳同佳函林鄭月娥要求協助安排來台自首 22:592019/10/18 兩岸 港女命案凶嫌欲來台自首 港府認了打臉法務部 23:012019/10/18 社會 引發反送中殺人犯 將來台自首 04:092019/10/19 話題觀察 港女箱屍案主嫌 將來台投案！港府願協助其來台相關安排 04:102019/10/19 兩岸要聞 法界人士稱 陳來台投案不符自首 04:102019/10/19 兩岸要聞 林鄭助陳嫌投案 陸委會批卸責 04:102019/10/20 兩岸要聞 新加坡應對外國勢力干預 這些人會被規範 21:212019/10/20 國際 陳同佳來台投案 檢：從未與港府溝通 10:582019/10/21 社會 陳同佳願送台 國安局長：啟人疑竇 10:532019/10/21 政治 政治熱門新聞 震撼！民調顯示 蔡支持度下滑11個百分點 - 政治 一張圖看韓國瑜嘉義造勢 驚見這誇張景象！ - 政治 好諷刺！看完雲林造勢...謝寒冰找到蔡英文民調高原因了 - 政治 韓國瑜逗女童也被狂酸 小孩爸爸說話了 - 政治 韓國瑜台南造勢俯拍圖曝光 網友全驚呆了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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