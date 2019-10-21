媒體人彭文正在FB嗆駐德國代表謝志偉「下一站記者會到德國柏林，謝志偉你閒閒沒事，幫我準備七星級飯店，邀50個記者(金髮的)。」謝志偉在臉書回應，樂意之至，但酸彭可能會「跑去愛爾蘭都柏林召開德國首都柏林」國際記者會，並把帳算他頭上。因此，在確信不必擔心之前，他不會有任何動作。

資深媒體人彭文正、教授林環牆在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽。但被爆現場含彭、林只來了7個人，外媒一個也沒到。被註德國代表謝志偉酸「丟臉、為他們難過」。彭文正在臉書反擊嗆「下一站記者會到德國柏林，謝志偉你閒閒沒事，幫我準備七星級飯店，邀50個記者(金髮的)。」

謝志偉在臉書說，「自欺七人」組宣稱下一站要來柏林召開國際記者會，説我反正閒閒沒事幹，要幫他們找五十個記者（金髪）。

謝志偉酸，樂意之至，但是「因為怕他們（又）掐頭去尾，斷章取義，我擔心，我忙半天，他們會『飛去愛爾蘭都柏林召開德國首都柏林』，國際記者會，然後一切怪在我頭上要我給他們『記著』」，然後在德國、愛爾蘭間飛來飛去，之後就宣稱圓滿召開了「國際記著」會。

謝志偉說，「因此，在我確信不必擔心之前，我不會有任何動作。」並酸「本人沒閒著，他們在倫敦空等（假等?）媒體丟台灣人的臉時，本人設法維持平衡，把他們丟掉的臉撿回來。」

(中時電子報)