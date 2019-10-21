農委會打算向民間廠商以融資租賃方式取得航遙測飛機，卻遭藍委質疑租得比買的貴10億，農委會多次澄清買的會比租的貴，7年之後飛機還會無償還給政府，但林務局長林華慶今天到立院內政委員會說明時，卻指出7年之後飛機無償給政府後，農委會竟然還打算繼續委外租下去。

國民黨立委江啟臣，農委會目前規劃是7年以後要無償把飛機給政府，但是農委會7年後會不會繼續委外？林華慶回答，「之前的評估是繼續委外」，江啟臣說，講無償好像不用錢一樣，實際上就是把爛攤子丟給政府。

林華慶解釋，只是由政府取得，但還是會繼續營運，江啟臣不解地問，如果選擇租賃的理由只是因為飛機會比較早取得，那飛機還給政府之後，就不用繼續租了吧？林華慶指出，主要是因為空勤總隊自己處理直升機的能量也不足，人力不夠。

江啟臣進一步質疑，委外其實就是在幫民間訓練人力，這7年間政府不再擁有這些飛機，等於斷掉了，不用訓練飛行人員，自斷手腳，如果是這樣的話，空勤總隊乾脆全部委外就好了，空勤的業務乾脆全部歸建各部會四分五裂解散好了，當初成立目的不就是要統合公務航空器嗎？這樣不就違背空勤成立宗旨？

江啟臣也批評，農委會一直說買跟租的差別主要是空窗期長短的問題，這讓人覺得政府效率怎麼這麼差？民間買會比較快，政府買會比較久？政府買個飛機會買不到？不要騙人了。江啟臣要相關單位考慮清楚，拿出政府效率，政府有效率，人民就可以省納稅錢。

(中時 )