國民黨總統參選人韓國瑜「傾聽之旅」22日將抵達嘉縣水上，國民黨部依法申請集會遊行，孰料，水上鄉公所不給路權，提出的兩處路段都被打回票，21日在國民黨水上鄉服務處召開記者會，怒批公所有政黨考量，故意刁難。公所解釋，該路段為交通要道，影響交通安全甚鉅，此外，依法審理後，未符合法規，不在公所核准權限，故已建議另尋其他地點。

國民黨水上鄉服務處主任林鴻議表示，配合韓國瑜來訪，黨部向警方申請集會遊行，18日前往水上鄉公所申請水上農會到火車站，及水上分局到平交道之間路段時，公所人員以封路影響交通與嘉義縣道路管理條例限制等理由拒絕，在無法取得路權封路的無奈情況下，黨部只好改在璿宿上天宮舉辦。

林鴻議強調，縣府、公所的活動及民間婚喪喜慶，封路舉辦情況比比皆是，為何依法申請的集會遊行，卻被濫權打壓，此外，有某位公所人員說，知道你們的活動內容，怎麼可能會同意？他砲轟公所「毫無民主素養可言！」

對此，水上鄉公所建設課長黃安德表示，依據《嘉義縣使用道路舉辦活動管理自治條例》規定，申請活動除道路外，確無其他替代地點或非使用道路無以展現其特點，應向管理機關申請臨時使用道路，惟活動不包含婚喪喜慶及集會遊行法所規範之活動等項目，故依法准駁。

另外，國民黨嘉縣海區立委參選人王啟澧的競選團隊發言人、縣議員詹琬蓁不滿地表示，自王啟澧參選以來，民進黨自恃有龐大的行政資源，三番二次由中央部會首長南下為綠營參選人背書，拉抬選情，像公館及南靖糖場開發案、大埔自來水等，都是這種選戰操作模式，但王啟澧會當個「勇將」，越挫越勇，迎接最後勝利。

(中時 )