高雄市前立委梁牧養、前市議員王青的女兒梁連瑛，涉嫌與韓籍夫婿趙善明架設「ishowfile」，招收會員收取100、300、450、900會費，宣稱「用功學喔！不用5分鐘就可以搞定，這樣就不用排隊買票看電影」，在2013年到2015年10月提供當紅院線片66部供會員下載，侵權達3億元。士林地院審結，判處趙男1年10月，梁獲判無罪，可上訴。

趙在法院審理期間否認犯罪，並主張聽不懂中文，但判決指出，趙來台15年，還從事翻譯工作，並在網站上提供，「ishowfile下載排行榜Top 100」，還有分電影、戲劇、戲劇等各種，若是會員提供盜版影片則可增加點數，認定有經營的事實。

電影包括「露西」、「忍者龜變種世代」等66部熱門電影，遭到美國華納兄弟、迪士尼等知名片商跨海提告，法院認定趙男並未獲得著作權人授權，涉犯未經授權而重製視聽作品。

而梁連瑛否認參與ishowfile，雖然臉書網頁上有貼ishowfile連結，辯護人主張，臉書密碼登入不需要每次都輸入，梁並不知道帳號遭趙使用。雖然是網站租用中華電信機房時的聯絡人，並不代表有經營網站，觸犯著作權法罪，依法判決無罪。

(中時 )