普悠瑪事故至今日滿一周年，交通部台鐵局表示，將於今日下午4點49分鳴笛三秒鐘，藉以悼念死者並撫平家屬心中傷痛，同時自我提醒記取教訓，確保行車安全。台鐵表示，針對行政院列出的144項改善事項中，其中126項已擬妥行動計畫，但因部分為中長期計畫，目前僅25項全數完成改善，預計明年可再完成15項。

去年10月21日發生普悠瑪事故，導致18條人命從此天人永隔，引發社會悲痛與譁然，事故至今日正好滿一周年，台鐵局表示，今日下午4點49分，將辦理全線線上列車，同時鳴放長緩汽笛一聲，時間三秒鐘。

普悠瑪事故當時，司機員尤振仲行駛中發現列車動力故障，在與調度中心通報的過程中，因雙方溝通不利且認知有落差，導致處理不當釀成悲劇。台鐵局副局長馮昇輝表示，為落實故障處理一致性，目前針對出車前、中、後，都有檢修表供司機或維修人員填寫，預計明年中完成制度化。

在列車出庫時，檢查員若發現異常，就須針對分級處理表處置方式處理，如ATP（列車自動防護系統）、TCMS（列車控制及監視系統）故障時，就須立刻更換列車編組，今年以來共有14件出車前因故障而被擋下、無法出庫的狀況。

另也制定在列車行駛中車輛異常的分級處理表，其中有10項狀況如ATP故障、集電弓機構損壞、電門不反應、列車首尾車軔缸壓力無作用等，若處置無用都必須立即停車，或降速開至下站維修，今年至國慶日間，共有67件立即停駛的情形。

而據台鐵統計，今年列車ATP故障事件平均每月40.8件，較去年51件下降2成，但主風泵故障狀況則有7件，較去年增加3件，台鐵解釋係因車輛老舊所致。另也加強人員訓練，近一年僅1件人為關閉ATP事件。

事後求償部分，台鐵預計10月底前向列車製造商日商提告求償，將以事故、缺失求償兩大部分為主，內容包括車輛、營業、搶修、罹難者與傷者賠償等費用。

與罹難者、傷者等的賠償問題則持續協商中，目前共1名罹難者的家屬領取1570萬賠償金、13人領取530萬的補償金，加上其餘傷者等的慰問金，共計已付1億6898萬2193元，而重傷者有8人、輕傷106人未切結和解。

(中時 )