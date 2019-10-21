交通部提出的水上高架化替代方案圖。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

立委蔡易餘21日上午邀請交通部長林佳龍、鐵道局長胡湘麟及台鐵局長張政源等人至水上鄉公所進行「水上高架化替代方案」簡報座談，林佳龍表示，地方希望能推動大車站大平台計畫，紓解交通壅塞問題，交通部也會大力支持，已同意提供規畫經費給地方政府辦理，盼此計畫將在台灣鐵路立體化，形成新的模式。

日前交通部審查「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」，南段水上鐵路高架化方案未通過，因此，嘉義縣政府於9月25日提送修正可行性報告至交通部，目標採區段徵收方式取得車輛調度場基地，並配合水上大車站大平台計畫，解決沿線鐵路平交道交通阻塞問題，交通部正陳報行政院審議中。

蔡易餘指出，由於車輛調度場已規畫到水上鄉，使得水上無法鐵路高架化，地方希望採區段徵收方式，擴大水上都市計畫整體開發範圍，水上與水上（北回）都市計畫做串聯，帶動產業投資、增加工作機會，不僅保障地主權益，更能兼顧土地有效利用，創造新社區型態，帶動人口成長及發展。

縣府表示，整併以台一線周圍環域500公尺為範圍劃設，包含水上調車場（約200公頃），打造省道產業發展廊帶，並提高法定公共設施之面積以分擔鄰近鄉村之缺口，「整併水上都市計畫及水上（北回地區）都市計畫」將納入嘉義縣國土計畫草案內爭取，若獲得中央通過後，可於明年5月發布實施。

蔡易餘表示，至於水上車站採大平台方案，將規畫除了將車站移至水上農會倉庫一帶，也會把轉成設施、停車場等納入考輛，建構人車可行之大平台，改善交通問題，以更短時間、更合理經費，成就地方繁榮發展的新契機。

(中時 )