台灣前5大Youtuber之一的蔡阿嘎，跟初戀女友「二伯」分開13年後再交往，2016年步入禮堂，婚後努力做人，終於在去年迎接兒子「蔡桃貴」誕生，沒想到喜事接連發生，蔡阿嘎本月初開心宣布老婆懷二胎，讓人既驚喜又驚訝，直呼未免也太趕進度！而昨天蔡阿嘎公開了兒子把媽媽「抱緊處理」，照片一曝光，眾人秒懂為何夫妻倆會這麼快就懷上二胎了。

蔡阿嘎與女星阿諾。(中時資料照片)

蔡桃貴出生後，眼見網友們相當喜歡看兒子可愛的模樣，於是爸爸蔡阿嘎幫他開設個人臉書帳號，蔡桃貴人氣飆漲，成了台灣「最小網紅」，夫妻倆也成在這個帳號分享孩子生活的點點滴滴，而蔡桃貴如今已1歲多，是個相當黏媽媽的孩子，蔡阿嘎昨天在臉書貼出他從背後抱緊媽媽的照片，寫下：「貴貴無尾熊~ 把阿母抱緊處理!!!!!」。

而這系列照片，除了蔡桃貴可愛的臉蛋引人注意外，最吸睛莫過背對著鏡頭完全沒露臉的嘎嫂二伯，只見她穿著黑色細肩帶馬甲內衣與同色超短家居褲，傲人側乳與美腿全都露，不經意在生活中展露性感模樣，讓網友大呼驚豔，表示這回阿母風采勝過蔡桃貴，笑虧「看到二伯這件衣服，就知道為什麼這麼快有第二胎了」。

(中時電子報)