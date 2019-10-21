對政府拒絕港女命案主嫌陳同佳來台投案，前副總統呂秀蓮今天痛批蔡英文總統，對外一向展現自己是民主巨人，等犯人真的要來台灣，反而變得懦弱，自己要放棄司法主權，蔡的作法「有人說她也有點像林鄭月娥 。」

涉嫌在台灣殺死女友的陳同佳，遭到我方通緝後，日前擬主動來台受審，卻被陸委會拒絕，認為是政治操作。

對此，呂秀蓮今天接受媒體訪問時表示，這屬於司法案件，法務部長應該要站出來講話，維持司法獨立，這個案子發生在台灣，台灣當然有司法管轄權。

她說，香港拒絕演出的時候，我們講的是一套，現在香港願意把殺人犯引渡到台灣了，為什麼我們的司法單位沒講話，卻是我們的陸委會就先講話？

呂秀蓮強調，司法主權就是國家主權，香港願意把陳同佳送回來給我們審查，「我覺得堂堂正正就應該可以接受，來把這個案子問個清楚。」

她說，蔡英文總統平時對外總展現她是民主巨人，好像台灣沒有她就沒有民主，但民主和法治是一體兩面，當在台灣犯下殺人案的香港人願意來台接受法律制裁，蔡英文為什麼反而變得懦弱了？自己要放棄司法主權？

她引用外界的看法，認為香港今天會鬧成這樣子，就是因為林鄭月娥不會應對，香港因為一國兩制，必須聽命於北京，林鄭月娥有她的無奈，但她至少從來沒有說過「我很民主、我非常愛香港人民」。

呂秀蓮批評蔡英文，口口聲聲說捍衛民主和主權，可是如果你真正去了解她的為人處世，「有人說她也有點像林鄭月娥 。」

(工商 )