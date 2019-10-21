威爾史密斯等6年，終於和李安合作。(圖／廖映翔攝)

李安攜威爾史密斯登台 宣傳《雙子殺手》。

李安、威爾史密斯（Will Smith）與製片傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）為宣傳新片《雙子殺手》，21日下午於文華東方酒店舉行記者會。威爾史密斯看起來神采奕奕，自帶尖叫聲一邊叫一邊鼓掌跑上台。他回憶6年前在台北喊話要跟李安合作，「很有趣，這是我現在能在這裡的原因，李安是我人生願望清單中最想合作的導演，台北讓我美夢成真。」說著超嗨大喊：「這值得發展成一個新口號，『台北是一個會夢想成真的地方！』

威爾史密斯（左）精神奕奕地跑跳上台。（潘鈺楨攝）

威爾在記者會上不斷搞笑，李安說中文時他跟著不停點頭，然後又自招：「我是一個演員我只能跟著點頭，其實翻譯還沒翻到！」還在寫毛筆橋段時，用宛如《阿拉丁》燈靈的聲音替李安配音：「喔你看這個角度、這個姿勢，就是這樣大師完成了！」他回憶第一次跟李安開會進到辦公室時，發現裡面貼滿了他的各種角度、臉部表情照片，簡直嚇呆，「這根本是威爾史密斯的研究室，這個傢伙真的是我的粉絲無誤。」李安還跟他介紹他不同時期的不同表演，威爾說：「李安跟我說，你看你這個眼神就是正在與深層靈魂溝通，或是『這個表情不要做在我的電影裡』。」

威爾還爆料，李安是個非常不可思議的人，即使一整天都不順很想發怒，也還是在耳邊輕輕告訴他：「威爾，我很少生氣，但我現在很憤怒，我現在要跟你說我很抱歉...」，讓他忍不住憋笑，心想：「這叫做最憤怒的時候？天啊這簡直太紳士了吧！」

李安則回應，他6年前確實在紐約有聽到威爾的呼喚，「之前也不是特別注意他，不注意也不可能，這麼大的明星，拍這麼多電影。我這個人還是看劇本第一，有劇本有這種元素的衝擊，兩代的人很多激發想像力，能夠是威爾來演最好，不管是不是他的呼喚，都是他來最好，無庸置疑，時候到了緣份到了。」認為威爾有種難以形容的魅力，所到之處都會吸引歡呼與帶來歡樂，「我們到全世界各地宣傳，大家一看到威爾都『嗚～』這樣歡呼，有種魅力說不出來的，我們做特效時就是魅力很難捕捉、很難形容。他不只把歡樂帶到各地，每天出現也讓大家覺得很快樂，有的明星會給壓力，但他一來就給大家很歡樂很愉快。」李安與威爾史密斯晚間將在大直美麗華1F水舞廣場舉行紅毯首映會，與粉絲近距離接觸，電影23日在台上映。

威爾史密斯（右2起）、李安、與製片傑瑞布洛克海默在記者會上揮毫。（潘鈺楨攝）

(中時 )