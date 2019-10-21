好市多有不少高CP值的商品，但某些特價商品常常很快就銷售一空，有一名網友日前到好市多消費，想買的特價品買不到，沒想到有服務人員告訴她去拿一張單子，就可以等到進貨時再買，而且還享有一樣優惠，讓她直呼，實在好貼心！

這名原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，裡面是一張「特價商品延期優惠單」，單子上可以看到，商品若是到貨時，有效期限30天內依然可以用優惠價格購買。原PO表示，「特價買不到怎麼辦？服務人員要她去結帳時，告訴收銀人員，得到這張單子，有進貨再去拿，一樣享優惠！好貼心的服務」。

特價商品延期優惠單。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

貼文曝光後，不少人也都驚呼，「我以前都自認倒楣回家欸」、「可以這樣！！！學到了」、「我以前都自認倒楣回家欸」，也有網友補充，這在美國叫做「rain check」，是特價商品缺貨時可以向店家要的（通常要大家店家才會有），但若是特價品有註明 while supplies last（數量有限），那就是目前存貨賣完為止，就拿不到 rain check了。

(中時電子報)