國民黨總統參選人韓國瑜昨在臺南發表觀光立國政策，宣布未來將設立「觀光部」，迎八方之客，並授旗觀光後援會。他強調，若當選，未來臺灣沒有敵人、只有朋友，沒有圍牆、只有道路，目標是2028年達到2000萬觀光人次。有網友酸韓未當選先開連任支票，應該算是一創舉了，有網友冷回「2025非核家園表示：？」

韓國瑜昨天下午與國政顧問團總召張善政發表「觀光立國 迎八方來客」政策，喊出「把人帶進來」，並成立觀光後援會。韓國瑜向觀光從業人員喊話，未來當選總統後，將把觀光局從交通部獨立出來，升格為觀光部，強調臺灣不光是高科技立國、文化立國，事實上還有觀光立國。張善政也提及，觀光局去年預算46億，韓國瑜上任後預算將倍增，2024年來臺觀光客1600萬人次、2028年2000萬，他強調，絕非外界所想光靠陸客就能撐到2000萬，而是要先做好基礎建設吸引歐美觀光客，增加1000萬觀光客就能締造40萬個就業機會，這才是拚經濟，「這是我們開出的支票，絕對會做到」。

對此，huanglove在PTT發文指出，韓國瑜首創未當選總統，卻預先開出連任的多張支票。他說韓強調若他當選總統，「沒有圍牆，只有道路；沒有敵人，只有朋友」。把觀光局升格為觀光部，要比蔡英文政府早2年，預計在2024年第一任期結束時，國際來臺觀光客即可上看1600萬人次、若再連任，2028年可達到2000萬；創造外匯收入突破1兆臺幣，最少200萬就業人口，30多種行業都能因而受惠。該網友問及，不知道韓是很有信心還是著急到亂說話了，但他說「這種未當選，卻先開連任支票的，應該也算是一創舉了是吧？」

網友則回文諷刺「2025非核家園表示：？」、「空心菜表示把我當空氣」、「政策長期規劃變開連任支票？非核家園是？」、「沒有首創啊！633都忘記了」。

(中時電子報)