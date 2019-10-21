第23屆「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，日前在台中勤益科技大學進行決賽，明新科技大學機械工程系的「Legends of MUST」隊蟬聯遙控組第1名，「明新漢化組」獲第3名，包辦1金1銅是遙控組最大贏家。

今年由勤益科技大學主辦的第23屆TDK盃，總獎金126萬元，有78支大專校院隊伍參加，競技主題「金匠機器人-籃道是你」，以籃球運動需要的協調、力量、合作及判斷等綜合能力，做為機器人設計主軸，分自動組、遙控組及飛行組競技，各組冠軍可獲20萬獎金及前往日本觀摩2019機器人大賽。

明新科大機械系副教授林礽昌指導大四學生許智閔、徐嫚鍶、劉彥均、鄭人豪組成的「Legends of MUST」團隊，以「投球爬梯機器人」，在遙控組獲得第1名，連霸成功。

隊長許智閔說，遙控組比賽考驗機器人對不同尺寸物品的夾取能力、投擲能力及其精確度，需在緊湊的4分鐘比賽時間內，完成跨障、夾取3種得分球，再爬上高度20公分的發射台，團隊因此一開始就以快速、精準、穩定來設計機械人。

許智閔並說，隊友們從大二開始參加機器人競賽，累積不少經驗，在機器人設計與團隊合作有十足默契與分工，這次是大學生涯最後一場大型比賽，隊友們都希望奪冠，總算畫下完美句點。

林礽昌指導大三學生施孝成、李宇軒、陳易民、林千富的「明新漢化組」團隊，也在遙控組取得第3名的好成績。同學們說，將做好競賽經驗傳承，期待明年學校能3連霸。

(中時 )