女童爸爸在FB發文表示，昨天遇到韓國瑜是他認為這輩子目前最幸運的第5天，並說「我們全家都支持韓總」。(韓家軍)

國民黨總統參選人韓國瑜啟動傾聽之旅，20日下午在台南市黃金海岸舉辦淨灘公益活動，但有媒體報導狂酸韓國瑜昨日在沙灘逗女童，不僅女童拒喊「凍蒜」，還拒絕韓幫忙挖沙，似乎暗指韓不受歡迎。但女童爸爸在FB發文表示，昨天遇到韓國瑜是他認為這輩子目前最幸運的第5天，並說「我們全家都支持韓總」。

韓國瑜號召20日下午在台南市黃金海岸舉辦淨灘公益活動，獲得數百人響應。但因活動消息曝光，第六河川局已提前將海灘清乾淨，讓民眾笑稱「撿不到垃圾」。但韓國瑜仍強調，不管那個政府機構、單位將海灘變乾淨，我們都要感謝。

有媒體報導韓國瑜昨日在淨灘現場逗女童，但女童不僅不願意喊「凍蒜」，且對於韓國瑜拿走挖砂玩具要幫忙挖砂也很不悅的說「不要」，似乎暗指韓國瑜不受歡迎。網友留言也狂酸韓國瑜連純真的小孩子不喜歡。

但女童的爸爸昨日在「韓家軍」發文表示，「還記得我嗎？ 我是到現在... 手還在抖的老爸....（送上昨天的文）今天....是我認為我這輩子目前最幸運的第5天！ 第一天是成為我爸媽的小孩 第二天是跟我老婆結婚 第三天是女兒自己選擇國慶日出生 第四天是兒子自己選擇在元旦那天出生....」。

女童爸爸說「而今天.... 在台南黃金海岸.... 因為前一天抱小孩抱太久.... 今天沒辦法久抱 所以老婆說 反正要淨灘 就帶小孩們去最遠的地方玩沙 讓我自己衝內場....結果.... 沒想到..... 韓總竟然講完話..... 直接走到最邊緣.... 我老婆小孩玩沙的地方....」。

他表示「謝謝韓總！！！ 我老婆說她當時腦袋一陣空白 後悔自己怎麼話都說不好....」並標註，「我連我自己都不相信自己今天會這麼幸運，我們全家都支持韓總。」

網友留言「好羨慕你哦~祝您全家快樂安康」、「哈哈，結果你沒入鏡」、「炫耀文，為什麼好運都在你身上，你家是燒什麼樣的香」、「韓市長這樣的親和力，卻被媒體說成這樣，實在是另人生氣...」、「真的是太可惡了!什麼都可以黑。做假新聞」、「今天看奇X新聞，拿您一家人酸韓市長，媒體真的是有夠差勁。」、「今早黑韓新聞出來，說孩子不願跟韓市長互動，這就是現在的媒體素質....除了抹黑還是抹黑」。

(中時電子報)