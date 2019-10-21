強颱哈吉貝重創日本後，傳出福島核電廠的核廢料垃圾袋遭大水沖走，恐造成周遭海域汙染，原子能委員會主委謝曉星今在立法院報告時強調，目前台灣海域附近尚無汙染，原能會將持續監測，請民眾放心。

原能會主委謝曉星今到立法院教育文化委員會接受備詢，被民進黨籍立委黃國書質詢，謠傳哈吉貝颱風造成日本福島核廢料外洩，恐流入太平洋，對此原能會是否有持續監控？

謝曉星指出，據原能會的監測結果，台灣周遭海域目前安全無虞，並無汙染問題。原能會也將監測結果公佈於官網，供民眾參考。

不過黃國書接著質疑，核汙染的假消息已經幾十萬人瀏覽，一天又會有多少民眾特地上原能會官網查詢監測結果？呼籲原能會應積極作為，向民眾澄清不實訊息。

日本前環境大臣原田義昭曾在9月時發表爭議言論，表示福島核災的輻射水應排向太平洋，造成韓國強烈不滿，要求日本應向國際公開說明，黃國書追問，對此原能會的態度是什麼？

謝曉星回應，原能會已向原子力規制委員會溝通，目前得知僅為傳聞尚未正式實施，會持續與駐日代表處聯繫，也與外交部建立溝通管道，未來不排除擴大合作平台。

(中時 )