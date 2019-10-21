宜蘭縣頭城鎮吳姓老翁昨天（20日）疑似在海邊撿拾到漁民從海中撈起丟棄的圓形長條柱狀物，打算切割成廢鐵回收，但切割過程中發生爆炸，吳翁當場頭部破裂當場死亡，軍方證實，該枚爆裂物是目前空軍戰機與直升機掛載使用的2.75海神火箭彈，但年代已經久遠而無法辨識是何時演訓時所發射。

宜蘭縣消防局昨天下午4點多獲報，指頭城鎮濱海路三段一處倉庫有傳出爆炸聲並冒煙，消防局派遣鄰近的大里消防分隊前往查看，但救災人車抵達現場後，只發現有1人頭部破裂，已經死亡。

AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機於漢光演習涉及2.75海神火箭彈。(王錦河攝)

年逾7旬的吳翁是退休漁民，退休後從事資源回收工作，據了解，該枚未爆彈長約1.5公尺、直徑約20公分，疑似有漁民打撈上岸後棄置在港邊，吳翁一早拾回，打算當作廢鐵處理。吳翁以電鋸切割，過程中發生爆炸，吳翁當場被炸死，未爆彈碎片四散，噴飛20、30公尺遠。

根據中科院資料，2.75吋火箭彈係配備於高速飛機(F-5E/F、F-16與P-3等)及低速直昇飛機(阿帕契、AH-64與OH-58D等)上使用，其推進器可配合多種程式之彈頭及引信，以作為空對空之爆震擊毀敵機或作為空對地之人員殺害穿甲、煙幕、照明與干擾等多種用途，亦可配合各式發射器，作單發或連續發射。

彈頭內含之機械碰炸引信，具有延期備位功能，符合MIL-STD-331C規範可適應各種環境下之全天候作戰。

彈頭內裝炸藥，當火箭觸擊敵目標後，機械碰炸引信即引爆彈頭，每枚彈頭可產生高速破片之殺傷效能

(中時電子報)