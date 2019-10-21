老婆PO出與老公的對話紀錄顯示，已經特地把湯碗圈起來傳給老公，沒想到還是搞錯。（圖／摘自臉書爆怨公社）

夫妻之間一句話沒聽懂，生活中的小事也可能鬧大笑話，一名人妻在臉書抱怨，交代老公把沒吃完的魚放到湯碗保存，她想隔天再吃，沒想到一回家看到老公的傑作讓她傻眼崩潰，因為美食已經「一秒變廚餘」，無奈老公到底是從哪個星球來的？

這名女網友在臉書《爆怨公社》發文抱怨，老公原本要把沒吃完的魚留給她，於是她交代老公「把魚放在湯碗裡」，好讓她隔天可以加熱當午餐。不料她打開鍋蓋一看，竟發現老公直接把煎過的魚丟進貢丸蛋花湯，她崩潰表示，看起來簡直像廚餘，而且自己說的是「湯碗」不是「湯鍋」！

原PO指出，最後只好被泡爛的魚肉撈出來吃，可惜了一鍋美味的湯頭，「要不是他睡死了，我一定挖他起床唸一頓」。她無奈表示，一般人不會把煎過的魚丟進湯裡，真的不懂老公是從哪個星球來的？看到一大塊煎魚直接被扔進貢丸蛋花湯的照片網友笑翻，紛紛留言回應「如果我老公這樣，我一定把他剁成肉醬」、「另一半很多都沒有在聽的」、「豬隊友就是豬無誤」、「只能跟他說碗，不能再多字了…」。

(中時電子報)