老翁切割未爆彈遭炸死 證實為火箭彈 14:412019/10/21 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳姓老翁切割鐵管遭炸死，軍方證實是口徑2.75吋的火箭彈。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 頭城鎮吳姓退休老漁民昨天切割貌似鐵管的未爆彈，因產生火花、高溫導致未爆彈爆炸，老翁當場慘死，軍方證實該枚未爆彈是口徑2.75吋的火箭彈，吳翁的媳婦則說，相關單位一定要正視這個問題，未爆彈怎麼可以唾手可得？ 軍方指出，目前研判老翁切割的未爆彈為口徑2.75吋的火箭彈，但因彈頭完全炸裂，無法研判彈種以及是哪個單位的彈藥。 吳翁媳婦指出，該枚未爆彈就長得像鐵管，一般人是看不清楚那是什麼，連未爆彈都可唾手可得，那就是草菅人命，如果是在漁港等處發生（指爆炸），造成的死傷可能會更嚴重。 (中時 ) #未爆彈 #火箭彈 #老翁 #軍方 #爆炸 也許您會感興趣 推薦閱讀 2年前失事幻象戰機 軍方終於尋獲黑盒子 15:352019/10/17 政治 老翁為買包子走20公里累癱 巡警發現載送返家 10:482019/10/18 社會 失智翁穿內褲街上遊蕩 員警協助護送返家 15:542019/10/18 社會 切割鐵管爆裂？宜蘭老翁遭炸爆頭身亡血肉模糊 17:182019/10/20 社會 宜蘭老翁鋸管爆頭慘死 證實疑來自軍方未爆彈 21:242019/10/20 社會 喬治亞州裝甲戰車事故 美軍3死3傷 07:202019/10/21 國際 惡魔母子虐病翁 餵霉菜逼睡紙箱 08:012019/10/21 社會 智利首都示威不止 軍方再度實施宵禁 07:182019/10/21 國際 臉書戀上無國界女醫生 7旬翁險被詐80萬 12:262019/10/21 社會 錯將火箭彈當鐵管 老翁當場遭炸飛爆頭亡 14:352019/10/21 社會 社會熱門新聞 拒港男陳同佳入境 包正豪：不是蔡唬爛就是我們都白癡 - 社會 長榮空姐「飛到田中央」愛心年曆絕美 - 社會 狗狗救少女一命 宅神瞎扯像「市長兼差總統」 - 社會 他翻老爸遺物驚見50年前秘藏 嘔死「田僑變凡人」 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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