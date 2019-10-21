頭城鎮吳姓退休老漁民昨天切割貌似鐵管的未爆彈，因產生火花、高溫導致未爆彈爆炸，老翁當場慘死，軍方證實該枚未爆彈是口徑2.75吋的火箭彈，吳翁的媳婦則說，相關單位一定要正視這個問題，未爆彈怎麼可以唾手可得？

軍方指出，目前研判老翁切割的未爆彈為口徑2.75吋的火箭彈，但因彈頭完全炸裂，無法研判彈種以及是哪個單位的彈藥。

吳翁媳婦指出，該枚未爆彈就長得像鐵管，一般人是看不清楚那是什麼，連未爆彈都可唾手可得，那就是草菅人命，如果是在漁港等處發生（指爆炸），造成的死傷可能會更嚴重。

(中時 )