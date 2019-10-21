李安（右起）、威爾史密斯、與製片傑瑞布洛克海默（左）出席記者會。（潘鈺楨攝）

李安和威爾史密斯登台宣傳，《雙子殺手》電影記者會。

李安、威爾史密斯（Will Smith）與製片傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）為宣傳新片《雙子殺手》，21日下午於文華東方酒店舉行記者會。談到電影使用高科技拍攝，威爾坦言拍完後他8個月才看到拍攝時的狀況，當然拍攝過程也會有擔心與害怕。當他第一次看到年輕版的自己「Junior」時，確實有種奇怪的感覺在心裡，「但我很驕傲，可以成功捕捉到我的年輕、那種天真。我也曾擔心自己那些老成的經驗會被觀眾從眼中、走路方式看出來，一直在想怎麼除去，展現無知與天真、眼中熱情如火。」對於成果感到滿意與成功。

關於在電影使用高科技打造數位人，想傳遞的美學與技術，李安認為電影基本上是讓觀眾相信沒有的事，無論是照相術、或是化妝都是在假裝，這次他用一個他相信的科技與媒體來表現，賺取觀眾的相信，不覺得這是一個特別的分頁，「都是融為一體的。有記者問我說那我不就是電影裡的壞人，電影裡面製造複製人，我則是複製一個演員，我也說不上來...電影裡壞人最後被殺了嘛，我自己的態度也很清楚...」，他認為人對世界的認知非常有限，無論是觀眾或是拍電影的人都該有開放心胸來看這個大千世界的美妙，「不一定要訂標準，我們投入的是相信的心情與想像力，是真情流露的。工具就是一個追逐想像力的媒體是無辜的，我們怎麼拍怎麼看有無限的可能性。我自己非常期待有新的體驗。沒有人規定電影必須要怎樣，從來沒有人規定，我們也不需要去規定。」

對於台灣民眾看不到3D+、4K、120幀最高規格，李安回應：「沒有關係，我們就用一半規格。我也知道市場上沒辦法很快補齊，我用高規格融到中規格，這是看慣過去電影的一個很好的中間步。雖然是一個中間的規格，但我也重新調光，花很多心血，很喜歡這樣的版本。」他特別感謝這次威爾與傑瑞陪他來到台灣家鄉跟大家見面，「讓我很驕傲，給我很多溫暖，這種友情，感到很窩心。」李安與威爾史密斯晚間將在大直美麗華1F水舞廣場舉行紅毯首映會，與粉絲近距離接觸，電影23日在台上映。

(中時 )