智利首都聖地牙哥附近一間成衣廠今天遭打劫者縱火，導致5人喪命。在智利當局連續第2晚實施宵禁之際，暴動造成的死亡人數攀至7人，軍隊也進駐聖地牙哥等地鎮壓示威。

法新社報導，公共運輸票價上漲及社會不公問題延燒，聖地牙哥持續陷入動盪，軍警朝在首都示威的群眾發射催淚瓦斯和水砲。

聖地牙哥公共交通今天幾乎全陷入癱瘓，商店關門、許多進出聖地牙哥國際機場的航班也都取消。

智利政府10月6日調漲地鐵票價，尖峰時段搭乘地鐵費用高達1.17美元，引發中學和大學生率先發難抗議。抗爭漸趨暴力，週末演變成更廣泛的示威行動，訴求改變智利的經濟模式。

與政府高官展開緊急會談後，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）為18日宣布聖地牙哥進入緊急狀態，以及在街頭部署數以千計官兵的決定辯護。

皮涅拉表示：「民主不僅是擁有權利，還有義務以民主本身提供的手段自我捍衛，和透過法治與那些想要摧毀民主的人作戰。」

英國廣播公司（BBC）報導，這是自前總統皮諾契特（Augusto Pinochet）1990年結束專政、智利民主化以來，首次有大批軍人和裝甲車進駐首都及其他城市。

國防部長德康波（Javier Iturriaga del Campo）宣布，黃昏到黎明的宵禁從晚間7時開始生效，民眾必須「乖乖在家」。

數十名示威者昨晚在瓦巴萊索（Valparaiso）縱火焚燒智利媒體「水星日報」（El Mercurio）所屬的一棟大樓，這座港口城市的地鐵站、超市和其他商家也遭縱火。

聖地牙哥地鐵是南美洲最大、最現代的地鐵系統，每天約有300萬人搭乘。抗議民眾縱火破壞車站，導致地鐵18日暫停服務。

聖地牙哥地鐵公司（Metro de Santiago）估計損失超過2億美元（約新台幣62億元）。許多大學宣布21日停課。

智利執政黨民族革新（Renovacion Nacional）參議員歐薩登（Manuel Jose Ossandon）先前曾敦促皮涅拉停止調漲公共運輸費用。

歐薩登在總統府莫內達宮（La Moneda）外談及智利貧富差距時告訴記者：「我們成了2個智利，這很嚴重。」

智利進入緊急狀態為期15天，當局可再延長15天。

(中央社)