玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）尋求第4任期引發爭議，部分投票結果顯示，他在今天的大選中領先，但與前總統梅沙（Carlos Mesa）面臨歷史性的第2輪決勝。

法新社報導，最高選舉法庭（Supreme Electoral Tribunal）宣布，大部分計票結果顯示，莫拉萊斯獲得45%選票，在野黨對手梅沙則獲得38%。

2005年當選玻利維亞首位原住民總統的莫拉萊斯在過往選舉中，都於首輪投票勝選，從未進入第2輪投票。

這名前古柯農及左翼工會領袖過去13年都負責領導這個貧窮卻資源富饒的拉丁美洲國家，但在貪汙與威權指控下，他的支持度逐漸下滑。59歲的莫拉萊斯將面臨66歲的梅沙強力挑戰。梅沙曾在2003年至2005年擔任玻利維亞總統。

儘管憲法只允許連續任職總統兩個任期，但莫拉萊斯於2017年獲得憲法法院許可，得以再次競選總統。新授權將讓他能繼續掌權到2025年。

梅沙在拉巴斯（La Paz）競選總部的群眾歡呼下，慶祝進入第2輪投票的「絕對勝利」。

莫拉萊斯則樂見首輪獲勝，並告訴歡呼群眾：「我們又贏了，真的，這是別具歷史意義的事，令人難忘。」

南韓出生的福音派牧師池玄貞（Chi Hyun Chung，音譯）是本次選舉大黑馬，獲得8.7%得票率，排名第3。他的支持在12月15日的第2輪決選很可能帶來影響力。

(中央社)