台中新地標即將完工！水湳園區連接中科路的豎琴式斜張橋，將進入橋梁與道路銜接最終階段。市府建設局10月23日至12月31日進行路堤銜接段工程，屆時將限縮環中路西向道路往中科路廣福陸橋前的匝道道路。
建設局長陳大田提醒，請用路人減速慢行，並依交管人員引導行駛，確保行車安全。
西屯區中科路及水湳經貿園區，因環中路及台74快速道路阻隔而受限，為解決交通不便，市府規畫「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，西起中科路與環中路交叉口，高架跨越80公尺寬環中路及台74快速道路，銜接水湳經貿園區40M-11號道路。
陳大田表示，該工程將進行與廣福陸橋銜接的相鄰結構施工，及在環中路西向道路右轉中科路廣福陸橋前的路堤銜接擋土牆、橋護欄等相關工程，採全日施工，期間將設置施工圍籬、標線及交維措施，並維持路寬5公尺以上混合車道通行，工程進入最後施工階段，感謝市民體諒一時不便，請用路人留意路況。
(中時 )
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