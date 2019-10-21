由於英國首相強生（Boris Johnson）最近無法打破脫歐僵局，市場焦點轉向本週開始的日本企業財報季，日本股市今天收高。

日經225指數今天上揚0.25%或56.22點，收22548.90點，東證一部指數上漲0.41%或6.61點，收1628.60點。

(中央社)