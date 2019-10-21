中華隊在今年亞洲棒球錦標賽中奪得冠軍，投手劉致榮是最大功臣。劉致榮現是文化大學體育系的學生，文大棒球隊教練陳進財說，劉致榮除了天賦加努力，也聽進他「棒球要看長遠」的話，文大保護他2年後，終於在今年開花結果。

在昨天亞錦賽中日冠亞軍賽中，劉致榮投出158公里的火球，K翻日本隊打者，技驚四座，為中華隊守住冠軍並拿到大會MVP。對於劉致榮的表現，日本隊教練石井章夫評為，「太厲害的投手了，因為完全掌握不到他的直球，看到他出來就知道，這場比賽輸定了」。

劉致榮一戰成名，成為網路熱蒐人物。他現在是文大體育系三年級，並是文大棒球隊隊長，陳進財則是體育系助理教授，也是把劉致榮找進文大棒球隊的關鍵人物。看到子弟兵的傑出表現，陳進財教練也與有榮焉。

陳進財回憶，他是於劉致榮高三參與中華青棒隊集訓時，就注意到劉致榮絕佳的協調性，以及投打俱佳的「雙刀流」表現，此後陸續與他接觸，問他要不要來文大就讀。

陳進財說，雖然劉致榮在青棒時曾受過傷，但他跟劉致榮說，文大棒球隊看的是選手長遠的發展與表現，會致力保護選手，劉致榮也聽進去了，便前來文大就讀。

從劉致榮加入球隊開始，文大棒球隊就不讓他再當投手，只讓他擔任三壘手或游擊手；另一方面，文大棒球隊有兩名專屬防護員，除了幫選手按摩，也會為選手排定相關的復建及強化肌力課程。

陳進財說，一直等到劉致榮確定完全復元，才開始讓他慢慢練投，終於在今年的梅花旗大專棒球聯賽預賽飆出158公里球速，並在冠軍賽救援1.2局成功，幫助文大奪冠。

陳進財指出，劉致榮從梅花旗棒球賽飆出火球以後，即已有國內外職業球團球探開始追蹤打探，對日一戰勢必成為更多球探關注焦點。他則告訴劉致榮，棒球選手的生涯並不算長，要選擇對自己最有利的一條路；學業方面也不必太掛心，或可循羅嘉仁模式利用寒暑假補修習學分方式取得文大學位，劉致榮也說好。

(中時 )